РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В супермаркете «Ашан» ТЦ «Капитолий» покупатели могут бесплатно сделать для себя защитную маску, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Торговая сеть «Ашан» к заботе о безопасности клиентов в период распространения коронавирусной инфекции подошла со всей ответственностью. Так, в гипермаркете в ТЦ «Капитолий» в Подольске покупателей обеспечивают не только санитайзерами, но и бесплатными масками, которые изготавливаются у входа в магазин. При необходимости каждый может сделать маску самостоятельно, простая инструкция по изготовлению размещена на информационном стенде», - говорится в сообщении.

С 12 мая в Подмосковье магазины и другие места массового скопления людей без защитной маски посещать не разрешается.