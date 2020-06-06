РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на реке Рожай 20 июня проведут ежегодный субботник по сбору мусора и запустят в воду мальков карпа, амура, карася и толстолобика, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов субботника.

«Рыболовный клуб MANDARIN и магазин «Рыболов» микрорайона Климовск ежегодно проводят субботник и зарыбление реки мальками карпа, амура, карася и толстолобика. В этом году планируем собраться 20 июня. Приглашаем всех желающих принять участие в уборке, весь необходимый инвентарь выдадим», - сказал организатор.

Участников соберут утром на реке Рожай в микрорайоне Климовск.