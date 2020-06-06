РИАМО - 6 июн. В столице появится новый завод производителя «Р-Опра», его стоимость составляет 5,8 миллиарда рублей, он будет производить более 30 видов препаратов для лечения онкологических заболеваний, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Кроме того, завод будет выпускать антипсихотические, противоревматические и противоастматические лекарства, которые будут поставлять в профилактические учреждения Москвы, региональные учреждения здравоохранения и аптеки по всей России.

«Реализация офсетного контракта позволит создать на территории города еще одно современное инновационное импортозамещающее производство. Компания будет выпускать востребованные лекарственные препараты, большинство из которых сейчас в России не изготавливается», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производитель лекарственных препаратов «Р-Опра», который входит в группу компаний «Р-Фарм», является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Завод начнет работать в 2023 году, по условиям контракта он должен в течение семи лет произвести лекарств на сумму 18,4 миллиарда рублей.

Завод будет возведен на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в «Алабушево». На территории в 4,5 гектара появятся производственные и офисные помещения, инженерные сооружения и склады.

«Фармацевтическое производство является одним из приоритетных направлений развития площадки «Алабушево» – сейчас там расположено четыре компании, занимающиеся производством лекарственных препаратов и медицинских изделий», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания «Р-Опра» получила все необходимые документы и приступила к строительным работам, по словам вице-президента по стратегическому маркетингу группы компаний «Р-Фарм» Анастасии Батрак.

Она отметила, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, компания выполнит все работы в полном объеме.