РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска начали менять и устанавливать новые бордюрные камни на дорогах, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Львовский в соответствии с предписаниями на устранение недостатков в содержании объектов дорожного хозяйства выполняются работы по исправлению просевших или выбитых бортовых камней с устройством нового основания и обоймы, а также по замене отдельных бордюрных камней или установке новых при необходимости», - говорится в сообщении.

Также ремонтируют тротуары вдоль автомобильных дорог местного значения. Выполнены работы на улицах Пролетарская, Железнодорожная и других.