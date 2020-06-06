РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске провели рейды по 25 объектам розничной торговли, на двух выявили нарушение санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии нового коронавируса, сообщается на сайте администрации округа.

Сотрудники управления потребительского рынка администрации городского округа совместно с УМВД по Подольску в субботу провели рейд, где проверили исполнение субъектами потребительского рынка санитарно-эпидемиологических требований. В ходе мониторинга обращалось внимание на соблюдение требований стандартов по работе предприятий и организаций в сфере услуг, по работе объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы, непродовольственные товары на площади торгового зала до 400 квадратных метров.

«Проверили 25 субъектов, выявили нарушения по двум предприятиям розничной торговли. Сотрудники полиции составили два протокола об административном правонарушении. В ходе мониторинга разъясняли требования стандартов, а также проверяли наличие уведомлений о готовности объектов к возобновлению деятельности. Также в ходе рейда выявили и демонтировали незаконные рекламные конструкции», - говорится в сообщении.

Мониторинг по городскому округу Подольск проводится ежедневно.