РИАМО - 6 июн. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что свиной шашлык вреден для здоровья, передает Nation News.

По данным Роскачества, свиной шашлык занял первую строчку в рейтинге самых опасных продуктов и набрал 37,5% в категории небезопасности. Полное исследование доступно по ссылке.

«Сейчас многие понимают, что это связано с микроорганизмами, которые при недостаточной прожарке не убиваются», — сказал Шапкин.

Он добавил, что свинину не просто так не принято есть в некоторых странах. Она негативно влияет на здоровье.

Эксперт отметил, что чаще всего свиной шашлык плохо прожарен, то есть это полусырое мясо.

После шашлыка из свинины в рейтинге небезопасности идут глазированные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.