РИАМО - 6 июн. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что свиной шашлык вреден для здоровья, передает Nation News.
По данным Роскачества, свиной шашлык занял первую строчку в рейтинге самых опасных продуктов и набрал 37,5% в категории небезопасности. Полное исследование доступно по ссылке.
«Сейчас многие понимают, что это связано с микроорганизмами, которые при недостаточной прожарке не убиваются», — сказал Шапкин.
Он добавил, что свинину не просто так не принято есть в некоторых странах. Она негативно влияет на здоровье.
Эксперт отметил, что чаще всего свиной шашлык плохо прожарен, то есть это полусырое мясо.
После шашлыка из свинины в рейтинге небезопасности идут глазированные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.
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