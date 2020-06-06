РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске в Троицком соборе провели богослужение в честь Троицкой родительской субботы, оно прошло на прихрамовой территории, сообщается в группе «Троицкий собор города Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Двунадесятому празднику Святой Троицы в церковном уставе предшествует Троицкая родительская суббота. Это один из нескольких особых дней поминовения усопших, когда церковь поминает всех почивших православных христиан.

«В субботу в Троицком соборе совершили две Божественные литургии. После каждой из них состоялась панихида. Богослужение в соответствии с циркуляром митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия проходило на прихрамовой территории», - говорится в сообщении.

Приставной престол Иерусалимской иконы Божией Матери поставили на северном крыльце Троицкого собора, а скинию с тетраподом - рядом на церковной дорожке.

7 июня в соборе в 6:30 начнется ранняя Божественная литургия, в 9:30 – поздняя Божественная литургия, затем - вечерня с чтением коленопреклонных молитв и Крестный ход.

8 июня в День Святого Духа в 8:00 устроят молебен с водоосвящением, в 8:30 - Божественную литургию.