РИАМО - 6 июн. На Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском городском округе по воскресеньям будет действовать альтернативная схема движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи с ремонтными работами на мосту через реку Пажу на 58 километре Ярославского шоссе в Сергиево-Посадском городском округе движение на участке шоссе ограничено преимущественно в воскресные дни, когда растет транспортный поток», - говорится в сообщении.

Теперь по выходным в Москву можно будет проехать по двум полосам Ярославского шоссе, а из Москвы — по дороге через населенный пункт Воздвиженское.

Представители Минтранса Подмосковья, балансосодержателя федеральной дороги М-8 (Ярославское шоссе) ФКУ «Центравтомагистраль» и ГИБДД региона разработали новую схему движения для предотвращения возможных заторов, проанализировав транспортный поток на данном участке.