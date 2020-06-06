РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали благоустраивать дворы на улице Школьная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 5 июня начали работы по благоустройству дворов возле корпусов №№1,3 и 4 дом №50 на улице Школьная. Планируется выполнить следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия площадью 959 квадратных метров, обустройство парковочного пространства - 327 квадратных метров, установка 401 дорожного и 194 садовых бортов», - говорится в сообщении.

Также отремонтируют тротуар площадью 140 квадратных метров, подходы к подъездам, обустроят асфальтовое покрытие площадью 420 квадратных метров вблизи мусоросборочной площадки.