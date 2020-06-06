РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июн. В Домодедове в деревне Кучино завершился первый этап строительства отделения судмедэкспертизы, сообщается на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

«В деревне Кучино городского округа Домодедово завершился первый этап строительства отделения судебно-медицинской экспертизы. Застройщик направил извещение об окончании строительства. Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку», - говорится в сообщении.

Новая постройка состоит из одного здания сложной формы переменной этажности с мансардой и подвалом.

«В рамках второй очереди застройщик ООО «Каменный цветок» продолжает строительство крематория. На сегодняшний день степень готовности – 80%», - отмечается в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории.