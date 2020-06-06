РИАМО - 6 июн. Роспотребнадзор допустил, что театры могут открыться для зрителей уже в новом сезоне этой осенью, сообщает Nation News.

«Зрители смогут посетить театры в новом сезоне. С таким предположением выступила Анна Попова, глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)», — отмечается в материале.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что открытие театров и концертных залов произойдет на последнем этапе выхода из режима самоизоляции. Он не исключил, что зрители будут сидеть в залах в соответствии с правилом социального дистанцирования.

Роспотребнадзор разработал три этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.