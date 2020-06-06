РИАМО - 6 июн. Пожар произошел в субботу на юге Москвы по адресу: улица Мусы Джалиля, дом 4, корпус 1, в ходе ликвидации возгорания пожарные спасли трех человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«В 16:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. <...> Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по адресу», - говорится в сообщении.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. В ходе тушения пожара с шестого этажа были спасены три человека.

В 16:35 пожар был ликвидирован на площади в 10 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации возгорания привлекались 10 единиц техники и 38 человек личного состава.