РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 июн. Депутаты и активные жители Дзержинского привели в порядок территорию на железнодорожных путях на пересечении улицы Школьная и улицы Стройгородок, сообщила глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова на своей личной странице в соцсети «Вконтакте».

«Депутаты городского совета, молодогвардейцы, секретари первичных отделений и другие активисты привели в порядок территорию на железнодорожных путях на пересечении улиц Школьная и Стройгородок. Мы помогли с выделением инвентаря. Благодаря стараниям наших добровольцев территория стала благоустроеннее», - написала Иванова.

По ее словам, День эколога - это праздник людей, чья профессия призвана охранять окружающую среду, растительный и животный мир, привлекать к ответственности нарушителей.

Она добавила, что забота об экологии в наших руках. Важно не только критиковать и рассуждать, как должно все быть, но и своими делами показывать пример другим, как можно заботиться о природе.