РИАМО - 6 июн. В Москве в ближайшее время и до утра 7 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-три часа 6 июня до утра 7 июня по Москве, начиная с западных районов с дальнейшим смещением на восток, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — отмечается в материале.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напомнили, что во время грозы стоит отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за гроз видимость на дорогах ухудшается, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

При ветре не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и рядом с шаткими конструкция. Находясь на улице, нужно обходить плохо укрепленные сооружения, рекламные щиты и деревья.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.