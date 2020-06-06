РИАМО - 6 июн. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране постараются отменить ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, как можно быстрее, но выходить из режима ограничений РФ будет осознанно, сообщает Nation News.

«Путин подчеркнул, что входить в обычный ритм жизни гражданам РФ нужно как можно быстрее, но осознанно и спокойно», — отмечается в материале.

Ранее глава государства поручил организовать центры для геномных исследований в области разработки вакцин и препаратов для профилактики коронавируса и его лечения.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 8 855 случаев заражения коронавирусной инфекции, за весь период эпидемии выявлено 458 689 случаев инфицирования, вылечились 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

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6 ИЮНЯ

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