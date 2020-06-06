РИАМО - 6 июн. Согласно данным исследования сервиса «Авито Авто», самый низкий спрос на отечественные автомобили на вторичном рынке наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске — ниже 20%, передает Nation News.

«Всего же в 2020 году спрос на отечественные машины на вторичном рынке вырос до отметки в 36%», - говорится в сообщении.

В то же время жители Саратовской, Самарской и Ульяновской областей чаще других приобретают на вторичном рынке машины российских автопроизводителей.