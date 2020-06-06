РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 86 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зафиксировали 2 730 инфицированных, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 758 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Подольске было выявлено 86 случаев. Всего в округе зафиксировали 2 730 заболевших», - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заражения Covid‑19 в Московской области составляет 43 478. Скончались 557 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 10 924 человека.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенный в регионе режим самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача. Также необходимо носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

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