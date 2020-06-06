РИАМО - 6 июн. Столичный метрополитен изучил литературные предпочтения пассажиров минувшей весной, сказка «Что значит досуг» В.И. Даля стала лидером по популярности, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«На втором месте – роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы». Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», поэма «Мцыри» М.Ю. Лермонтова и не самый известный рассказ А.П. Чехова «Беседа пьяного с трезвым чертом» также вошли в пятерку лидеров», — отмечается в материале.

За весну жители столицы скачали книги из онлайн-библиотеки метро более 1,5 тысяч раз. В топ-10 самых читаемых также попали романы Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» и повесть «Пиковая дама» А.С Пушкина. За два года со старта проекта «Книги в метро» его участниками стали 130 тысяч пассажиров, за этот период они совершили более 100 тысяч скачиваний и более 350 тысяч раз читали книги онлайн.

В августе 2018 года на станции «Рассказовка» открылась электронная библиотека для пассажиров. Доступ к произведениям на сайте «Книги в метро» возможен по QR-кодам. После этого QR-коды начали появляться на станциях «Чеховская», «Достоевская», «Библиотека имени Ленина». На станции «Пушкинская» столичная подземка организовала книжную онлайн-полку с произведениями А.С. Пушкина.

Более 700 книг 100 отечественных и зарубежных авторов доступны на ресурсе «Книги в метро».