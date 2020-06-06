РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Главгосстройнадзор начал плановую проверку строительства школы в ЖК «Каскад Парк» у деревни Бережки в микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска, сообщается на сайте ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали плановую проверку строительства новой общеобразовательной школы на 350 мест в ЖК «Каскад Парк» у деревни Бережки в микрорайоне Лаговский.

«На данный момент на объекте ведутся работы по армированию монолитной фундаментной плиты. Внутри трехэтажного здания площадью более 10 тысяч квадратных метров будут находиться классы начальной и средней школы, административные кабинеты, специализированные мастерские, зрительный зал с костюмерными, два спортивных зала, столовая и медицинский пункт», - говорится в сообщении.

В ЖК «Каскад Парк», помимо школы, на участке площадью 2 гектара также строят детский сад на 160 мест. Разрешения на строительство застройщику выдало министерство жилищной политики Московской области.

Ранее проекты школы и детского сада одобрил комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Рядом со школой разместится спортивный кластер с собственным стадионом. Детский сад также будет оснащен современной спортивной площадкой. Завершение строительства соцобъектов планируется не позднее 2022 года.