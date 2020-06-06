РИАМО - 6 июн. Жителей Московской области предупредили, что в регионе в ближайшее время и до 7 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на сайте МЧС РФ по Подмосковью.

«В ближайшие один-три часа 6 июня до утра 7 июня в Московской области, начиная с западных районов с дальнейшим смещением на восток, ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — отмечается в материале.

МЧС напоминает, что при грозе нужно закрыть все окна, а при нахождении на улице не прятаться под высокими деревьями, не купаться в водоемах и остановиться, если вы едете в автомобиле.

Жителям рекомендуют при сильном ветре убрать все вещи с балкона, не парковать машину под деревьями и шаткими конструкциями, а также обходить их, находясь на улице.