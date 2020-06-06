РИАМО - 6 июн. На сайте Городского методического центра в разделе «Интерактивный диктант» в субботу жители столицы могут написать интерактивный диктант по русскому языку, говорится в сообщении департамента образования и науки Москвы.

«Диктант посвящен размышлениям доктора филологических наук, культуролога, искусствоведа Дмитрия Сергеевича Лихачева о великом писателе», — отмечается в материале.

В тексте рассказывается о том, что писали о поэте и драматурге Александре Пушкине Лихачев и писатель Николай Гоголь. В диктанте около 200 слов. Участникам диктанта нужно правильно расставить знаки препинания и вписать недостающие буквы в словах.

Результат станет известен сразу после выполнения задания, система оценит правильность работы.

Также на портале есть различные задания по школьным предметам. Пользователи также могут найти на ресурсе информацию об образовательных проектах Москвы, конкурсах и олимпиадах для школьников.

6 июня празднуется день рождения Пушкина и День русского языка.