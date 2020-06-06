РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Власти подмосковного Подольска попросили жителей сообщать на горячую линию информацию о детских площадках, на которых сорвали сигнальную ленту, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, напоминаем о том, что ограничительные меры нахождения на детских игровых площадках сохраняются. Если вы увидели детскую игровую площадку, не огороженную сигнальной лентой, просим сообщить нам по телефону горячей линии ЖКХ 8 (496) 755-57-93; 8 (916) 565-96-15», - говорится в сообщении.

В Подмосковье открыли парки и скверы. Гулять в них можно без временных ограничений, но обязательно в масках. Также разрешили заниматься физкультурой на свежем воздухе, но использовать спортивные площадки пока нельзя. Под запретом и детские площадки.