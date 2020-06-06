РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске учреждения культуры на своих YouTube-каналах проводят онлайн-мероприятия в честь дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, читают сказки, стихи и прозу, показывают спектакли по его произведениям, сообщил глава округа Николай Пестов.

«В России 6 июня отмечают Пушкинский день. Литературное творчество великого русского поэта Пушкина бесценно. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. В Подольске в честь великого поэта учреждения культуры на своих YouTube-каналах проводят онлайн-мероприятия», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дом культуры «ЗиО» подготовил детский аудиопроект «Сказка на ночь», сотрудники ДК записали «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Театр-студия «Артель» показывает театральный концерт «Посвящение Пушкину», в котором звучат стихотворения и проза, присутствуют визуализации и отрывки из произведений, спектакли и представления в исполнении актеров разных возрастов по произведениям поэта.

В рубрике «Домашние монологи» актеры делятся своими размышлениями над произведениями. СДК «Молодежный» представил флешмоб, подготовленный коллективами ко дню рождения светила русской литературы.