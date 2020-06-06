РИАМО - 6 июн. В Юго-Западном административном округе Москвы до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию шесть новостроек в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Программа реновации жилищного фонда в Юго-Западном административном округе столицы началась в 2018 году. В нее включено 520 домов и для волнового переселения подобрано 48 «стартовых» площадок», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово в новые квартиры переселяются жители 18 домов. Из них три уже отселены полностью, девять демонтированы по технологии «умного сноса» с поэлементным разбором конструкций. Оставшиеся после сноса материалы сортируются для дальнейшей переработки и вторичного применения.

В настоящий момент 1,2 тысячи жителей находятся в стадии переселения, а 1,1 тысячи человек уже отпраздновали новоселье.

За два года реализации программы реновации сданы в эксплуатацию девять корпусов площадью около 113 тысяч квадратных метров. До конца текущего года планируется ввести еще шесть домов площадью 67 тысяч квадратных метров.

«В проектировании и строительстве находятся 5 (106,9 тысячи квадратных метров) и 20 (211,7 тысячи квадратных метров) домов соответственно», - говорится в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет порядка 1 миллиона москвичей, предусматривается расселение 5 174 домов. Для реализации программы сформирован перечень, куда включена 431 «стартовая» площадка.