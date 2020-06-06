РИАМО - 6 июн. Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят 7 июня в столице в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, сообщает Федеральное агентство новостей.

Прощание назначено на 7 июня в 10:30 в ритуальном зале Митинского крематория.

«Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя», — написала поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

Она добавила, что в этом же склепе похоронены мать, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Актер театра и кино умер 5 июня на 83 году жизни. Он стал известен после ролей «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Кроме того, Кокшенов играл в киножурнале «Ералаш».