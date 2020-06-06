РИАМО - 6 июн. В министерстве здравоохранения РФ зарегистрировали новый препарат, который в будущем будут применять при лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом, передает Nation News.

«Медикамент разработан специально для того, чтобы бороться с последствиями и осложнениями, которые вызывает Covid-19», - отмечается в материале.

Лекарство создавали в компании Biocad, оно получило название «Левилимаб». Препарат показан пациентам, у которых наблюдается тяжелая форма болезни.

В 84 регионах России за сутки зафиксировали 8 855 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

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6 ИЮНЯ

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