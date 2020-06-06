РИАМО - 6 июн. Пенсионный фонд России предупредил о новом виде мошенничества с «перерасчетом пенсий», услугу навязывают недобросовестные юридические организации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главное управление региональной безопасности Подмосковья сообщило об участившихся обращениях граждан, которых обманули с «перерасчетом пенсии» мошенники.

«Средняя сумма перерасчета составила около 50 рублей. За подготовку заявление о перерасчете и юридическое сопровождение взималась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление» — отмечается в сообщении ведомства.

Некоторые мошенники звонят пенсионерам, представляются работниками ПФР и просят реквизиты карты для перечисления им положенной выплаты. После этого у пожилых людей пропадают деньги со счетов.

Пенсионный фонд России и полиция просят граждан не реагировать на просьбы злоумышленников и ни в коем случае не сообщать им данные карт и СМС-коды от банков. По факту мошенничества необходимо обратиться в полицию.

Сотрудники ведомств не могут запрашивать персональные данные по телефону, все необходимые данные для начисления выплат есть у работников в распоряжении.

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