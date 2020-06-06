РИАМО - 6 июн. В Московской области из-за обильных ливней в 20 городских округах остаются подтопленными 475 приусадебных участков, по данным на 12:00 субботы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«За 6 июня 2020 года произошло подтопление 211 приусадебных участков», — отмечается в материале.

За субботу удалось освободить от воды 25 приусадебных участков и один участок дороги.

За период с 29 мая по 6 июня в 16 городских округах освободили от воды 749 приусадебных участков, 39 частных домов и четыре участка дороги.

Для устранения подтоплений в субботу привлекли к работе 184 человека и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 62 человека, 20 единиц техники.

Московская область оказалась в эпицентре непогоды. С 29 мая на регион обрушилась первая волна рекордных ливней, после была передышка. Затем за несколько дней первого месяца лета выпало до трети осадков от месячной нормы. Июньская норма небесной влаги составляет 75 миллиметров.