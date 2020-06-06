РИАМО - 6 июн. В Москве в 2020 году стартовала реконструкция Каланчевского путепровода, планируется, что ему вернут исторический облик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Каланчевский путепровод — один из памятников архитектуры неоклассицизма. Его построили в 1912–1919 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, также создавшего мавзолей Ленина на Красной площади столицы.

«В этом году началась реконструкция Каланчевского путепровода. Ему вернут исторический вид — тот самый, который задумывал Алексей Щусев. А станция Каланчевская станет ядром крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ - ред.)», - говорится в сообщении.

Станция Каланчевская станет центром ТПУ, который объединит платформы Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4), станцию метро «Комсомольская», а также Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы.