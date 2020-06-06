РИАМО - 6 июн. В столице в субботу прошла 11-я масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы. Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных», — сказал Бирюков.

В дезинфекции задействовали 70 тысяч специалистов, 4,5 тысячи поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей. Распылителями дезинфицировали территории, куда не могли проехать машины.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на дезинфекцию ушло четыре часа, были обеззаражены асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особенно тщательно проводилась обработка территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Также, по словам Бирюкова, были продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Работники проводили обработку в защитной одежде, резиновой обуви, перчатках, очках и респираторах.

Бирюков отметил, что каждый день в столице проводится обработка всех подъездов многоквартирных домов, более чем 650 подземных и надземных пешеходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.