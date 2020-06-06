РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе дистанционного приема балашихинцев, разъяснил жителю округа, как заключить социальный контракт с органами соцзащиты, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Житель микрорайона Кучино Андрей Апарин в ходе дистанционного приема уточнил у Ефимова, как заключить социальный контракт с органами соцзащиты.

«Данную форму поддержки могут получить малоимущие семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Программа социальной адаптации разрабатывается индивидуально и может включать: поиск работы, прохождение профессионального обучения или получение дополнительного образования, открытие или расширение своего дела и так далее», - сказал Ефимов.

Он добавил, что заявление на заключение соцконтракта можно подать в местное управление соцзащиты, через МФЦ или региональный портал госуслуг.

Жительница округа Елена Раскатова поинтересовалась у депутата, как будет организован летний отдых для детей.

«Оздоровление детей в этом году будет организовано только в подмосковных лагерях. Все сотрудники здравниц сдадут тест на ковид. В учреждениях постоянно будут дежурить врачи. Оздоровительные площадки и школьные лагеря с дневным пребыванием планируют открыть 1 августа. Длительность смен в них составит 14 дней», - подчеркнул Ефимов.

Пенсионерка Екатерина Матвеева сообщила, что ей 78 лет, она не выходит из дома и попросила привезти продуктовый набор.

По словам Ефимова, помощь заявительнице будет оказана в ближайшие дни.

Всего в ходе приема к депутату обратились восемь человек, вопросы также касались выделения материальной помощи. Следующий прием Ефимов проведет 8 июня с 11:00 до 12:00. Горожане могут звонить по телефону 8 (495) 522-61-00 или прислать свое обращение на почту taras-efimov@mail.ru.