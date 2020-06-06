РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске после вмешательства прокуратуры коммерческая организация погасила задолженность по заработной плате перед работниками в размере более 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Подольская городская прокуратура Московской области в ходе проверки исполнения трудового законодательства выявила задолженность по заработной плате перед сотрудниками акционерного общества «Промэлектромонтаж-СТН».

«Установлено, что в марте и апреле 2020 года задолженность по зарплате перед работниками предприятия составила более 20 миллионов рублей, а также по отпускным выплатам в размере свыше 1 миллиона рублей. За нарушение трудового законодательства по постановлениям прокуратуры Государственная инспекция труда в Московской области привлекла к административной ответственности организацию и ее руководителя по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства)», - говорится в сообщении.

В адрес директора организации прокуратура внесла представление, потребовав устранить нарушения трудового законодательства и незамедлительно принять меры к погашению задолженности по зарплате. В настоящее время задолженность перед работниками предприятия погашена.