РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили семь новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 562 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки семь новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 562 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили пять новых случаев коронавируса, всего там зафиксировали 248 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили еще 12 случаев коронавируса за сутки, всего в округе 407 инфицированных.

Всего в Московской области зафиксировано 43 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 557 заболевших. Выздоровели и выписались 10 924 человека.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.