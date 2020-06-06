РИАМО - 6 июн. Мужчину, на спор спрыгнувшего с Краснохолмского моста в Москву-реку, вытащили спасатели, его передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 11:54 на ПСС «Крымский мост» поступил сигнал о человеке, спрыгнувшем с Краснохолмского моста в Москву-реку. По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей, в ее составе были Вадим Нагих, Вадим Резвых и Виктор Ануров», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели обнаружили тонущего мужчину в пяти метрах от берега. Виктор Ануров нырнул в воду и подхватил человека, ему помогли поднять пострадавшего на борт катера.

Тонущим оказался мужчина 1980 года рождения. Его доставили на ПСС, где и оказали первую помощь. Также спасатели вызвали бригаду медиков.

По словам самого пострадавшего, он спрыгнул с моста на спор.