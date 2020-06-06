РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 37 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии зафиксировали 2 206 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 758 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2206», - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 июня в горокруге насчитывалось 2 169 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 43 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 557 заболевших. Выздоровели и выписались 10 924 человека.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «Фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.