РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 5 июн. В подмосковном Дзержинском возле Москвы-реки местными жителями были обнаружены навалы строительного мусора и отходов неизвестного происхождения, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного отделения общественного движения «Гражданский комитет России».

По данному факту было направлено обращение председателю Московского областного отделения ГКР Вячеславу Кузнецову. Общественники обратились в министерство экологии и природопользования Московской области.

«Ситуация взята на контроль сотрудниками Минэкологии, начата проверка», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

К ситуации подключился член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор региональной тематической площадки ОНФ по общественному контролю над реализацией нацпроекта «Экология», федеральный экоэксперт ОНФ Антон Хлынов.