РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, который украл деньги из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель, у которого из квартиры дома, расположенного на улице Терешковой, украли денежные средства в размере 14 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.