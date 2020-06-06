РИАМО - 6 июн. Президент России Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации, сообщает РИА Новости.

«Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ», — отмечается в материале.

С 2021 года на исполнение данного поручения будут выделяться средства из федерального бюджета.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Они должны представить доклад до 1 октября, после чего отчет будет предоставляться президенту каждый год.

Путин также поручил создать российское лабораторное и научное оборудование для проведения генетических исследований мирового уровня, разработать школьную программу по генетике и курсы повышения квалификации педагогов, создать национальные биоресурсные центры по направлениям федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы и обеспечить необходимые кадры для разработки и применения генетических технологий.

Также национальный лидер поручил организовать центры для геномных исследований в области разработки вакцин и препаратов для профилактики коронавируса и его лечения.

Путин отметил, что в России должна появиться линейка генетических разработок для профилактики и лечения тяжелых форм заболеваний, увеличения продолжительности жизни и улучшения экологической ситуации.

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