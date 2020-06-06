РИАМО - 6 июн. На территории Подмосковья и Москвы до 7 июня объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра и грозы в Московском регионе будет действовать до 21:00 7 июня.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Калужской, Тульской и Курской областей.

Днем в субботу в Московском регионе ожидается плюс 22-24 градуса и переменная облачность, а местами грозы и дожди. Ветер будет дуть южный с порывами до 15 метров в секунду.

Ночью 7 июня в Московском регионе будет облачно с прояснениями, возможны дожди, грозы и туман. Воздух прогреется до плюс 15-17 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Днем прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 22-24 градуса.