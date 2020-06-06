РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Сотрудникам пожарной охраны понадобилось почти два часа, чтобы ликвидировать возгорание в гараже в деревне Черное подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 5 июня в 13:47 поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, деревня Черное, дом №3. В 15:32 пожар был ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек.