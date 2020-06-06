РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Члены местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» 5 июня у Ледового дворца «Арена Балашиха» провели акцию, посвященную Дню эколога, в ходе которой призвали жителей округа соблюдать чистоту на улицах, формировать экологические привычки и заботится о природе, сообщил «РИАМО в Балашихе» пресс-секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владислав Момат.

«Здесь на главной площади города у Ледового дворца «Арена Балашиха» мы раздаем листовки, в которых говорится, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Также мы раздаем с листовками защитные маски, чтобы жители соблюдали масочный режим», - сказал лидер балашихинских молодогвардейцев, член местного Политсовета партии «Единая Россия» Алексей Егоров.

По словам молодогвардейца, ученика 9 класса Олега Пестова, принявшего активное участие в акции, очень важно уделять внимание экологии, ведь это наше будущее.

«Но все начинается с самого себя. Как именно ты ведешь себя на улице, на природе, что ты делаешь с мусором, от этого зависит состояние окружающей среды», - подчеркнул Пестов.

В планах молодогвардейцев провести в ближайшее время ряд субботников. Особое внимание будет уделено отдаленным микрорайонам городского округа.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова отметила, что в Балашихе успешно реализуется несколько партийных проектов. Благодаря этому благоустраиваются места отдыха, преображаются городские пространства. Одной из важных их составляющих является бережное отношение к экологии.

Так, в Балашихе успешно реализуется эколого-патриотический проект «Добрые крышечки» под руководством члена партии «Единая Россия» Ирины Митюриной. Его участники собирают пластиковые крышки от бутылок и сдают их на пункты сбора. В День эколога горожане сдали несколько килограммов пластмассы, которую потом сдадут на перерабатывающее предприятие, а вырученные деньги пойдут на покупку средств для реабилитации детей.