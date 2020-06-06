РИАМО – 6 июн. Шестой книжный фестиваль «Красная площадь» открылся в Москве, в этом году из-за пандемии мероприятие проходит с ограниченным количеством посетителей, при этом они обязаны быть в масках и перчатках, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Фестиваль пройдет с 6 по 8 июня у стен Кремля. В целях безопасности и недопущения большого скопления людей на мероприятие смогут попасть до 6 тысяч человек в один день. Мероприятие приурочено ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. Оно проводится уже в шестой раз.

В фестивале принимают участие 200 издательств. Для посетителей работают следующие площадки: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества».

В первый день фестиваля на главной сцене пройдет церемония вручения премии «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов, а также Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Вечером на сцене выступит Любовь Толкалина с программой, основанной на шуточной поэме Пушкина «Граф Нулин».

В рамках фестиваля также пройдут интерактивные программы, лекции, встречи с писателями и экспертами, литературные квесты и другие активности.

Посмотреть трансляцию мероприятия можно на ресурсе «Онлайн.Библиогород».