Когда и как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Центризбирком официально утвердил основным днем общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.

Если вы планируете голосовать в избирательном участке по месту прописки:

- в день голосования с 8:00 до 20:00 явитесь в свой избирательный участок. Уточнить его местонахождение можно здесь. При себе нужно иметь российский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- покажите документ избирательной комиссии, получите бюллетень и пройдите с ним в кабину для голосования. В бланке проставьте любой знак (галочку, крестик) напротив нужного вам ответа в пустом квадратике (не рядом и не вокруг него);

- опустите бюллетень в опломбированный ящик для голосования или иное устройство, установленное для этой цели на избирательном участке.

Если бюллетень окажется вами случайно испорчен, вы можете обратиться к членам избирательной комиссии с просьбой заменить бланк на новый.

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