Когда и как пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Кто имеет право участвовать в голосовании
Отдать свой голос вправе любой дееспособный гражданин Российской Федерации, которому на момент проведения голосования исполнилось 18 лет.
Исключение составляет часть граждан, отбывающая наказания в местах лишения свободы по приговору суда. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию является добровольным и свободным изъявлением воли.
Как выглядит бюллетень для голосования
Голосование за отдельные поправки, которые предлагается внести в Конституцию РФ, не запланировано. Бюллетень будет содержать только один вопрос:
«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Граждане смогут выбрать из двух вариантов ответа: «Да» – если согласны с поправками, или «Нет» – если голосуете против поправок.
Как проголосовать по месту прописки
Центризбирком официально утвердил основным днем общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля 2020 года.
Если вы планируете голосовать в избирательном участке по месту прописки:
- в день голосования с 8:00 до 20:00 явитесь в свой избирательный участок. Уточнить его местонахождение можно здесь. При себе нужно иметь российский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- покажите документ избирательной комиссии, получите бюллетень и пройдите с ним в кабину для голосования. В бланке проставьте любой знак (галочку, крестик) напротив нужного вам ответа в пустом квадратике (не рядом и не вокруг него);
- опустите бюллетень в опломбированный ящик для голосования или иное устройство, установленное для этой цели на избирательном участке.
Если бюллетень окажется вами случайно испорчен, вы можете обратиться к членам избирательной комиссии с просьбой заменить бланк на новый.
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Как проголосовать по месту нахождения
Если в день голосования 1 июля вы не сможете лично посетить избирательный участок, за которым закреплены по прописке, можете сменить место голосования на подходящее вам. Заранее выберите участок, который вам удобен и подайте заявление о голосовании по месту нахождения одним из способов:
- с 5 до 14:00 21 июня – через портал Госуслуг (услуга «Мобильный избиратель»);
- с 5 до 14:00 21 июня – в любом отделении МФЦ или территориальном избиркоме;
- с 16 до 14:00 21 июня – в участковом избиркоме.
После изменения места для голосования вы являетесь на избирательный участок 1 июля и действуете аналогично инструкции из предыдущего пункта.
Как проголосовать до дня голосования
Если вы не можете лично посетить избирательный участок 1 июля, ЦИК предусмотрел возможность голосования до дня голосования. Сделать это можно с 25 по 30 июня в помещении участковой избирательной комиссии, где вы включены в список участников голосования.
Если у вас нет возможности выйти из дома (по состоянию здоровья, необходимости ухаживать за больным родственником), вы также можете проголосовать до дня голосования. Для этого уведомите избирком одним из способом:
- с 5 июня до 14:00 21 июня – подайте заявление через портал Госуслуг (услуга «Мобильный избиратель»);
- с 16 июня до 17:00 1 июля – обратитесь на избирательный участок по телефону или лично (можно попросить волонтера или другого человека за вас).
Ваше заявление будет принято, и члены комиссии придут к вам домой, не заходя непосредственно в квартиру, с переносным ящиком для голосования, в который можно будет опустить заполненный бюллетень.
Как проголосовать дистанционно
Помимо традиционных очных форм голосования для жителей Москвы и Нижегородской области предусмотрен дистанционный формат процедуры. Чтобы заявить о своем желании голосовать по поправкам в Конституцию онлайн:
- подайте заявку через портал Госуслуг или сайт mos.ru (только для москвичей) в период с 5 июня до 14:00 21 июня. Обратите внимание – на сайте Госуслуг у вас должна быть подтвержденная учетная запись. До 14:00 21 июня можно отозвать заявление;
- примите участие в онлайн-голосовании в период с 14:00 25 июня до 20:00 30 июня. Для этого зайдите на портал 2020og.ru, авторизуйтесь через ЕСИА и следуйте дальнейшим инструкциям сайта.
Если вы подали заявку на голосование по интернету, но по какой-либо причине не приняли в нем участие дистанционно, 1 июля вы можете явиться на свой избирательный участок и проголосовать очно.
Санитарная безопасность на голосовании
Во избежание возможного заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках Роспотребнадзор подготовил перечень рекомендаций для граждан:
- на голосование необходимо взять с собой паспорт, маску, перчатки и собственную ручку;
- соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра;
- показывать паспорт члену комиссии из своих рук;
- находиться в помещении для голосования не более 15 минут;
- не прикасаться к поверхностям в кабине для голосования;
- на выходе с участка выбросить использованные маску и перчатки в контейнер с крышкой, обработать руки антисептиком.
Кроме того, перед голосованием члены избирательных комиссий пройдут тест на коронавирус. А в день голосования будет проводится температурный контроль всех сотрудников избирательного участка, дезинфекция, проветривание и обеззараживание воздуха, будет организован масочный режим.
Подробнее о процедуре голосования и предлагаемых поправках можно узнать на сайте.
Также открыта горячая многоканальная линия информационно-справочного центра ЦИК – +7 (800) 200-00-20 для звонков внутри РФ и +7 (499) 754-00-20 для граждан, которые находятся за пределами России.
Материал подготовлен на основе открытых источников в сети интернет.
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