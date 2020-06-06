РИАМО - 6 июн. В Москве 14 июня на некоторых улицах перекроют движение в связи с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Тренировки пройдут в рамках подготовки к параду Победы.

«Полное перекрытие 14 июня с 21:00 до окончания мероприятия», - говорится в сообщении.

Ограничения введут на участках Тверской улицы, от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой.

Также будут перекрыты 1-я Тверская-Ямская улица, от Большой Садовой до улицы Гашека, а также Оружейный переулок от дома 3, строение 1 до Тверской. Ограничения будут действовать на Моховой улице, от Воздвиженки до Тверской.

Кроме того, проезд будет закрыт по улице Охотный Ряд, от Тверской до Большой Дмитровки, по Большой Никитской, от Моховой до Романова переулка.

Также возможны кратковременные перекрытия на Тверском и Страстном бульварах, Большом Путинковском переулке.

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