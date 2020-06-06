РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске выпускники школ будут сдавать ЕГЭ в 17 организованных пунктах, в их числе два для приема экзаменов на дому у детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил глава округа Николай Пестов.

«Время сдачи ЕГЭ приближается. Выпускники будут сдавать его в непростых эпидемиологических условиях. В Подольске ЕГЭ пройдет на базе 15 организованных пунктов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут два пункта приема экзаменов на дому. В период ЕГЭ проведут дезинфекцию помещений, установят оборудование для обеззараживания воздуха, будут проверять всех бесконтактными термометрами, соблюдать социальное дистанцирование выпускников при рассадке», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Если в прошлые годы все выпускники сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике, то в этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы.

ЕГЭ пройдет по единому расписанию, которое предусматривает проведение пробного экзамена, а также основного и дополнительного. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Основной период начнется с 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля состоится экзамен по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля выпускники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день по всем предметам.