РИАМО - 6 июн. Министерство юстиции России признало обоснованными ограничения, введенные в регионах РФ из-за распространения коронавирусной инфекции, в Минюсте пришли к выводу, что принятые меры соответствуют Конституции и направлены на заботу о гражданах, передает Федеральное агентство новостей.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории РФ (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте также напомнили, что государство по Конституции должно принимать меры, направленные на сохранение жизни людей. Такой же принцип предполагает Конвенция о защите прав человека и практика органов Совета Европы.

Меры для борьбы с коронавирусом были приняты в каждом регионе. Вместе с ограничениями были приняты меры господдержки сфер экономики и широких категорий граждан.

«Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод», — отмечается в материале.

Принятые меры не ставили своей целью вмешаться в личную жизнь, а их снятие по ходу изменения ситуации подтверждает их направленность на защиту здоровья жителей.

В министерстве добавили, что во многих странах были введены карантинные меры, их правомерность также подтверждена иностранными судами.

В 84 регионах России за сутки зафиксировали 8 855 случаев заражения Covid-19, за весь период эпидемии зарегистрировано 458 689 случаев инфицирования, выздоровели 221 388 человек, скончались 5 725 человек.

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6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.