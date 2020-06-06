РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске обильные дожди негативно повлияли на ситуацию в шести населенных пунктах и СНТ, подтоплены дома и дороги, появился провал на мосту, сообщил глава округа Николай Пестов.

«В районе деревни Бородино подтопило мост, в СНТ Быково появился провал в мостовом сооружении, в поселке Лесные Поляны и деревне Валищево произошло подтопление территории, в деревне Потапово - подтопление в результате перелива воды от Сухановского пруда в соседнем Ленинском округе, в поселке Молодежный подтопило дорогу. Отработаны более 40 сигналов», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что по проблемным территориям, в том числе подтопленным территориям многоквартирных жилых домов, приняты необходимые меры.

Информацию по подтоплению территории можно сообщать по телефонам: 8 (496) 755-57-98 (Единая дежурно-диспетчерская служба, круглосуточно); горячая линия ЖКХ 8 (496) 755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00).