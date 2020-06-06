РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили четыре новых случая Covid-19, общее число инфицированных в округе составило 1 340 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 758 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 43 478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 10 924 человека выписали домой из стационаров, 557 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 340 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

В общественных местах жителям региона рекомендуют носить маски. Открылись парки для прогулок, в них остаются закрытыми спортивные и детские площадки.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.