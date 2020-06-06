РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июн. В городском округе Мытищи выявили еще шесть случаев Covid-19, всего в округе за весь период пандемии 1448 подтвержденных случаев коронавируса, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье за сутки выявили 758 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 557 заболевших. Выздоровели и выписались 10924 человека. В городском округе Мытищи выявлено 1448 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

5 июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1442.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

6 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- 758 новых случаев коронавируса выявили в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- В Москве за сутки выявили 1992 случая Covid‑19. За весь период пандемии зафиксировали 193 061 случай инфицирования.

- Число выздоровевших от коронавируса пациентов в Москве превысило 100 тысяч. Вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы и волонтерами.

- 58 пациентов с Covid-19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных исходов у пациентов с Covid-19 достигло 2 864.