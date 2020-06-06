РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В подмосковном Подольске расчистили плотину на реке Пахра от древесины, это помогло снизить уровень воды, сообщил глава округа Николай Пестов.

В Подольске уровень воды в реке Пахра начал подниматься в ночь на 1 июня и к 10 часам утра увеличился на 0,9 метра. Самый высокий подъем отмечен в 8 часов утра 2 июня – 1,5 метра. С 3 по 5 июня в связи с обильными осадками ситуация с подтоплением на ряде объектов округа оставалась напряженной.

«На реке Пахра расположена плотина. Указанное сооружение закреплено и обслуживается муниципальным предприятием «Водоканал» в соответствии с установленными требованиями. В период подъема воды «Водоканал» расчистил верхний бьеф плотины от сплава древесного материала. Это способствовало увеличению пропускной способности и снижению уровня воды на 0,6 метра от ординара», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информацию по подтоплению территории можно сообщать по телефонам: 8 (496) 755-57-98 (Единая дежурно-диспетчерская служба, круглосуточно); горячая линия ЖКХ 8 (496) 755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 8 (916) 565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00).